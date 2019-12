CAPACCIO PAESTUM. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato in un negozio di fiori a Capaccio Scalo. Le fiamme sono partite dal deposito sottostante e in pochi minuti si sono propagate. Non si conoscono al momento le cause che potranno essere accertate solo quando l'incendio sarà definitivamente spento. L'ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito. Sul posto i vigili del fuoco di Eboli con due autobotti, la polizia municipale e i carabinieri di Capaccio Scalo e la protezione civile. Il tratto di strada in cui si trova l'edificio interessato dall'incendio durante le operazioni di spegnimento è stato chiuso al traffico. © RIPRODUZIONE RISERVATA