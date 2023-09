Capaccio Paestum: due incendi nella notte, danni ingenti in un'azienda agricola

Nella città dei Templi, due grossi incendi sono divampati simultaneamente, nella notte, alimentati da venti forti che hanno flagellato la zona per molte ore. Uno dei roghi ha coinvolto un'azienda zootecnica situata in località Gaiarda, dove le fiamme hanno avvolto un capannone contenente numerosissime rotoballe di fieno. L'incendio ha causato la distruzione di mezzi agricoli e di un impianto fotovoltaico di considerevole entità installato sulla struttura, con danni stimati in migliaia di euro. Per fortuna, non ci sono stati feriti né casi di intossicazione, nonostante una densa nuvola di fumo nero e maleodorante che si è alzata nel cielo ed è stata visibile da lontano.

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana sono intervenute sul luogo, poiché i loro colleghi del distaccamento di Agropoli erano impegnati in un altro incendio di notevoli dimensioni in località Stregara. In questa seconda situazione critica, le fiamme hanno interessato canneti e sterpaglie, lambendo i capannoni di un'altra azienda bufalina della zona.

Entrambi gli incendi hanno richiesto l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, sotto il comando del capitano Giuseppe Colella.

I militari delle stazioni di Agropoli, Capaccio Scalo, Capaccio Capoluogo e Matinella sono stati mobilitati per monitorare attentamente la situazione e condurre tutte le indagini necessarie.