Capaccio Paestum, incendiati i fienili di due aziende

Domenica 31 Dicembre 2017, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 16:55

Nel corso della notte scorsa sono andati a fuoco i fienili di due aziende bufaline della Città dei Templi. Le due aziende si trovano a chilometri di distanza l'una dall'altra, ma gli incendi sono scoppiati più o meno alla stessa ora. Una circostanza che avvalora l'ipotesi del dolo. Ma qual è il collegamento tra le due aziende finite nel mirino dei piromani? Un aspetto al vaglio dei carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno subito avviato indagini sull'accaduto. In fiamme, in entrambi i csi, sono andate decine di balle di fieno destinate alle bufale. I vigili del fuoco di Eboli e Giffoni Valle Piana hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme.L'amministrazione comunale di Capaccio Paestum, attraverso il vicesindaco Teresa Palmieri, ha espresso solidarietà e vicinanza «nei confronti di due aziende del comparto bufalino, rispettivamente colpite e gravemente danneggiate da due incendi sviluppatisi nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Capisco da imprenditrice del settore, prima ancora che da amministratore di questo territorio, cosa si prova quando i propri sforzi lavorativi vengono compromessi da cause esterne. Non sappiamo se i due incendi sono stati di origine dolosa o meno, ma confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per fare chiarezza su tali episodi. Ai due imprenditori, invece, va l’augurio di tutta l’Amministrazione affinché trovino la forza, in un momento così brutto, di risollevarsi, di continuare ad essere ambasciatori di una delle più importanti eccellenze della nostra terra».