Capaccio Paestum, nello scontro tra due auto perde la vita un 63enne di Trentinara

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 21:51 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 23:57

Ancora un tragico incidente sulle strade di Capaccio Paestum. In uno scontro tra una Citroen C 3 e un suv Mercedes questo pomeriggio ha perso la vita Giuseppe Marino, 63enne di Trentinara. L'uomo era a bordo della Citroen in viale della Repubblica quando è avvenuto l'impatto con la Mercedes guidata da un giovane del posto. Allertate dalla centrale operativa del 118, sul posto si sono recate diverse ambulanze. L'equipe dell'ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Licinella ha provato a rianimare l'uomo, ma ogni tentativo è stato vano: le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Capaccio Paestum e i carabinieri della compagnia di Agropoli. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente, a pochi metri dall'incrocio semaforico in località Laura, è rimasto chiuso al traffico per circa due ore.Giuseppe Marino lavorava da qualche anno come collaboratore scolastico in una scuola di Salerno. Era riuscito ad ottenere il trasferimento dopo tanti anni trascorsi a Brescia. Una vita di sacrifici, lontano dalla sua casa e dai suoi affetti più cari che purtroppo è finita tragicamente a causa di un destino beffardo.