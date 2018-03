Venerdì 9 Marzo 2018, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:44

In due distinte operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, la guardia di finanza di Agropoli ha sequestrato 34 mila litri di gasolio agricolo che erano stati acquistati da un individuo che non aveva le autorizzazioni per acquistarlo. L'illecito è stato scoperto durante il controllo di un autocarro che trasportava gasolio agricolo. Il conducente non era in possesso dei documenti di accompagnamento. Dai controlli delle fiamme gialle di Agropoli è emerso che il gasolio era stato acquistato in un deposito di Capaccio Paestum e che il titolare aveva venduto gasolio agricolo anche ad altre persone prive dei requisiti. Il vantaggio per gli acquirenti deriva dal fatto che il gasolio agricolo è soggetto a un'aliquota accise agevolata. Tre persone sono state denunciate.