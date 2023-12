Capaccio Paestum, terzo raid dei ladri al Circolo di Legambiente: rubate diverse attrezzature

Per la terza volta consecutiva, in tre giorni, ladri in azione all’interno del Circolo Legambiente di Paestum. I malfattori hanno fatto nuovamente il buco che, nel frattempo, era stato chiuso, e sono entrati senza toccare niente, per poi uscire dalla finestra. «A questo punto non sappiamo più cosa pensare» spiega il presidente del Circolo Legambiente Paestum, Pasquale Longo, che ha presentato regolare denuncia ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo.

Nei due precedenti raid, invece, i ladri si sono introdotti nei locali in uso all’associazione ambientalista e nell’infopoint, situati lungo la fascia costiera, portando via diverse attrezzature e mettendo a soqquadro la sede a Torre di Mare.

Per introdursi, i ladri hanno creato un buco nel muro posteriore, da cui poi hanno avuto accesso ai locali. A scoprire il furto sono stati gli stessi volontari che, domenica pomeriggio, si sono recati sul posto per espletare alcune mansioni come di consuetudine.