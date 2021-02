Sversamenti killer nel fiume Capodifiume. A Capaccio scattano i sigilli per un’azienda bufalina. Il proprietario, un imprenditore capaccese di 60 anni, è stato denunciato in stato di libertà per inquinamento ambientale e maltrattamento di animali, circa 150 capi.

L’operazione è stata condotta, in sinergia, dagli agenti della Polizia Municipale, ed i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA