Un terribile incidente si è verificato ieri sera a Capaccio Paestum. Uno scontro tra due auto che ha ridotto in fin di vita una ragazza di diciassette anni. Il sinistro è avvenuto in via Feudo La Pila dove si sono scontrate una Fiat 600 e una Volkswagen Polo. Pesante il bilancio, cinque persone sono rimaste ferite tra cui l'autista della Polo e i quattro occupanti dell'altra auto. A preoccupare soprattutto le condizioni di due feriti tra cui la diciassettenne originaria di Altavilla Silentina.

APPROFONDIMENTI Maiori, perdono il controllo dello scooter Cava de' Tirreni, poliziotto morto in un incidente Castellabate, scontro auto-motorino

Non appena è scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 con le ambulanze accorse insieme con l’automedica. I soccorritori hanno trovato davanti ai loro occhi uno scenario infernale. Per estrarre i feriti dai due veicoli ridotti a cumuli di lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno dovuto lavorare non poco per liberare i malcapitati e consegnarli alle cure dei sanitari. I feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Le condizioni della ragazza sono apparse subito preoccupanti. Nel violento impatto ha riportato gravi ferite.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. Non si esclude una manovra azzardata o una distrazione da parte di uno dei due conducenti dei veicoli. Gli altri automobilisti in transito, che impotenti hanno assistito alla terribile scena, hanno fatto scattare immediatamente l’allarme richiedendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità sono interventi i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Giuseppe d’Agostino, unitamente agli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal capitano Sofia Strafella. L’incidente ha causato anche disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. La notizia è arrivata ad Altavilla Silentina, comune di origine della ragazza gravemente ferita. L’intera comunità è in apprensione per le sue condizioni di salute. Così come c’è preoccupazione anche per le condizioni in cui versano gli altri feriti. Oltre alla ragazza ad avere la peggio anche un altro passeggero della Fiat 600 su cui viaggiavano ben quattro persone.

Quello di via Feudo La Pila non è stato l’unico incidente registrato ieri nella Città dei Templi. Un altro sinistro si era verificato nel pomeriggio in località Scigliati di Capaccio Paestum. Due le persone rimaste ferite nello scontro avvenuto, per cause da accertare, tra un autocarro che trasportava ponteggi per l’edilizia e una Ford Fiesta. Coinvolta nel sinistro anche un’altra vettura, un’Audi Q3 guidata da una donna con a bordo un bambino, per fortuna rimasti entrambi illesi. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, che hanno trasportato i malcapitati in ospedale per accertamenti. Per tutti gli accertamenti e i rilievi del sinistro sono interventi gli agenti della Polizia Municipale.