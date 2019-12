Tra lo show musicale e pirotecnico di questa sera e il classico struscio di oggi, Salerno si prepara a vivere il giorno di San Silvestro. «Spero che si riesca a vivere una vigilia serena e sobria in attesa del grande concerto dell'ultima notte dell'anno», afferma l'assessore alle attività produttive Dario Loffredo che, insieme ad altri esponenti del Consiglio comunale, parteciperà al countdown insieme al sindaco Enzo Napoli e anche se la sua presenza non è ancora confermata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Sono certo che sarà una serata all'insegna del divertimento - prosegue Loffredo - la scelta musicale di quest'anno voleva essere trasversale ma anche un po' rock per dare modo davvero a tutti di godere della buona musica e dei tradizionali festeggiamenti in piazza».



Per il concertone di questa sera gli ultimi ritocchi alla mega-struttura del palco che da un paio di giorni viene allestito in piazza Amendola saranno dati questa mattina sono attese circa 50mila persone, compatibilmente con le condizioni meteo che, almeno per il momento, prevedono solo temperature molto basse. Lo spettacolo in piazza Amendola, condotto da Metis Di Meo e Andrea Volpe, avrà inizio alle 21 con Irene Grandi che interpreterà i suoi più grandi successi, dagli anni '90 ad oggi. Seguiranno i Negrita, che terranno compagnia alla folla fino al canonico countdown di mezzanotte che prevederà anche il saluto delle istituzioni locali. Allo scoccare della mezzanotte sarà poi la volta dello spettacolo pirotecnico. Sui rispettivi profili social e su quelli degli amministratori locali sono comparsi anche brevi video di Grandi e dei Negrita che annunciavano l'imminente arrivo a Salerno per lo spettacolo di questa sera. Video che hanno avuto grande diffusione e che hanno contribuito ad alimentare l'attesa per questa sera.



Restano le stesse della vigilia di Natale le prescrizioni per gli esercizi pubblici: niente asporto, somministrazione e detenzione di bevande in vetro e in lattina; musica non elettrificata all'esterno dei locali esclusivamente nelle zone di pertinenza e musica in filo-diffusione all'interno dei locali senza mettere amplificatori che danno verso l'esterno. Sono queste le regole in vigore dalle 12 alle 19 di oggi, redatte sulla base delle esigenze emerse a margine della riunione del comitato di ordine pubblico e sicurezza tenutasi in vista delle festività che richiederanno un enorme lavoro per le forze dell'ordine. Si potrà festeggiare ma con moderazione - fanno sapere da Palazzo Guerra. L'obiettivo è permettere agli esercenti di lavorare, alle persone di divertirsi senza, però, generare situazioni di pericolo o di scadere nell'impraticabilità di zone sensibili come piazza Portanova, piazza Flavio Gioia e Largo Campo.



Rispetto alla vigilia di Natale, però, occorrerà fare particolare attenzione al dispositivo di mobilità emanato dal Comune di Salerno che rende area pedonale buona parte del centro a partire dal pomeriggio di oggi. Il Comune di Salerno ha istituito divieto di sosta e fermata nelle seguenti strade: via Roma nel tratto compreso tra via Duomo a piazza Luciani; via Cavasele; via Santa Lucia nel tratto compreso tra via Roma e Lungomare Trieste; via Porta di mare; traversa Regina Costanza; traversa Giuseppe Verdi; via Sandro Pertini; piazza Umberto I; Lungomare Trieste nel tratto compreso tra piazza Umberto I e piazza Cavour. Il divieto di sosta e fermata - in vigore dalle 11.00 con rimozione forzata dei veicoli eventualmente ancora presenti - alle ore 16.00 diventerà divieto di transito. Analogo divieto vige anche in piazza Cavour, in via Lista e via Luigi Centola dove, a partire dalle 16 fino al termine dei festeggiamenti, sarà possibile transitare con direzione mare-monte. A partire dalle 16, dunque, il centro si trasformerà in una grande area pedonale che sarà presidiata dalle forze dell'ordine e protetta da dispositivi che impediranno l'eventuale intrusione di veicoli non autorizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA