Capodanno a Salerno, festa in piazza con i Negramaro

È di quattro persone il bilancio dei feriti nel Salernitano per i botti di fine anno.

Non si sono registrati problemi di ordine pubblico in piazza Amendola a Salerno dove, secondo la Questura, circa ottomila persone hanno assistito al concerto dei Negramaro.

Quanto ai feriti per i botti, un 47enne è ricoverato nel reparto di oculistica dell'ospedale di Vallo della Lucania, con una prognosi di 25 giorni, per traumi facciali. Al Ruggi è stato soccorso un 65enne di Pellezzano per le lesioni riportate alla falange della mano destra: la prognosi è di sette giorni. A Nocera Inferiore, infine, sono state medicate una mamma e la figlia di 4 anni per lievi ustioni ad una palpebra e ad una mano.