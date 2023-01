Capodanno ad Amalfi, bagno in musica: il 2023 salutato sulla riva a ritmo folk

Originale brindisi di inizio anno ad Amalfi dove il 2023 è stato salutato con il consueto bagno fuori stagione accompagnato per la prima volta dalle melodie folk della tradizione amalfitana.

Diventato nel corso del tempo un appuntamento fisso nella città capofila della Costiera, il brindisi di Capodanno in riva al mare di Amalfi attira ogni anno sempre più persone che si uniscono al gruppo storico di bagnanti d'inverno.

E stavolta i componenti del nutrito gruppo sono scesi in mare con tanto di strumenti musicali come putipù, antenne e tricchebballacche intonando le melodie popolari del Capodanno.

Accompagnati dalla fisarmonica le circa cinquanta persone hanno offerto uno spettacolo insolito a cittadini e turisti tutti affacciati dal lungomare che dà sulla spiaggia grande.

Al termine dello show dell'1 gennaio tutti in mare per il primo bagno dell'anno sotto un sole insolito per questo mese di gennaio che anche ieri ha regalato temperature ben al di sopra della media stagionale.