Proseguono i sequestri di fuochi d'artificio illegali a Salerno e provincia. Gli agenti della Polizia di Stato, nel corso di una perquisizione dello scantinato di un palazzo in zona Mariconda a Salerno, hanno trovato e sequestrato bombe carta e altro materiale esplodente per un totale complessivo di circa 73 kg. I materiali erano detenuti illegalmente da V.A., 32 anni, e C.G., 23 anni, entrambi salernitani, incensurati, arrestati per detenzione illegale di materiale esplodente e pirotecnico e posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

LEGGI ANCHE Somma Vesuviana, scoperto con 212 ordigni e un colpo di mortaio per Capodanno

Dopo l'intervento dell'artificiere della Questura, i materiali sequestrati sono stati messi in sicurezza e affidati a una ditta specializzata per la successiva distruzione.

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA