Una persona per metro quadrato. Per un totale, al massimo, di 5.500. Perché dovrebbe essere di 5.500 metri quadrati l’area disponibile in piazza Amendola. È basato su questi numeri, per ora, il piano sicurezza redatto dalla società cooperativa a responsabilità limitata Studio Kls, già incaricata della gestione della safety e della security per Luci d’artista, per garantire il divertimento nella lunga nottata di San Silvestro segnata dalle note della musica dei Negramaro. Per ora. Già, perché il piano (al momento presentato in Prefettura) dovrà essere sottoposto alle valutazioni in questura e poi discusso, stamattina, nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica. Sarà il Comune, in un secondo momento, a concedere il via libera allo spettacolo dopo aver ottenuto il sì della commissione provinciale di vigilanza istituita a palazzo di Governo. Ma, in commissione, il piano andrà soltanto dopo che sarà completato il montaggio del palco. Insomma, una volta che si sarà davvero avuto il quadro completo della situazione. E se il piano è stato redatto dalla Studio Kls, la decisione di scegliere piazza Amendola (e non piazza della Libertà o della Concordia) è dell’amministrazione comunale forse proprio per garantire un cenone musicale a quanti affolleranno i locali su via Roma.



In questura è bandito il concetto di zona rossa perché «non c’è emergenza»: nel fascicolo «ordine pubblico per Capodanno» la piazza e le strade adiacenti vengono definite «area concerto». Sul piano presentato dalla Studio Kls vengono indicate tre vie di fuga in caso di emergenza. Si tratta della villa comunale (che il 31 mattina resterà chiusa) e delle due strade che conducono sul lungomare, l’una adiacente al palazzo della prefettura/questura e l’altra al Comune. Via Roma verrà chiusa (alle 18 o alle 19, questo dettaglio verrà deciso in sede di commissione provinciale vigilanza) tra via Adolfo Cilento e piazza Luciani. Per accedere all’area concerto verranno aperti dei varchi diversi da quelli che verranno attivati per i residenti e per gli ospiti dei locali della zona così da evitare loro di fare file. Insomma, non sono previste limitazioni ai passaggi e, se viene chiesto l’elenco dei clienti ai locali, è solo per garantire loro un accesso rapido. Verrà inoltre interdetta al traffico anche l’area retrostante a piazza Amendola, quella che affaccia sul lungomare, quindi le stradine di accesso al centro storico perché molto strette e ritenute, per questo, poco sicure. A mezzanotte, poi, i fuochi in piazza della Concordia dove saranno attivate alcune restrizioni per garantire la sicurezza dello spettacolo pirotecnico.

La centrale operativa della questura, dal pomeriggio del 31 dicembre e fino alla mattina del primo gennaio, diventerà centrale operativa interforze. Saranno convogliate qui tutte le chiamate di emergenza e anche il controllo del territorio attraverso gli schermi. Ciascuna forza di polizia offrirà il proprio contributo di uomini, mezzi e di reparti specializzati. Non si conoscono ancora i numeri delle divise presenti in strada quella nottata perché molto dipenderà proprio dalle decisioni che verranno prese, di qui alle prossime ore, dalla commissione provinciale di vigilanza. Il controllo della strade comunali sarà affidato alla polizia municipale ma sotto stretta osservazione ci saranno anche le autostrade e la tangenziale. In pratica ci sarà un approccio flessibile alla gestione della sicurezza, con pattuglie pronte allo spostamento laddove dovessero verificarsi criticità e, soprattutto, necessità di intervento.



Dalla questura l’appello a quanti parteciperanno alla serata in piazza Amendola: non portare bottiglie di alcol o spumante perché saranno sequestrate. Non potranno entrare bottiglie di alcol o di vetro all’interno dell’area concerto. Niente brindisi, dunque, ai piedi del palco per dare il benvenuto al nuovo anno. Su questo aspetto i controlli saranno serrati sia per evitare che la gente possa alzare il gomito e possano avvenire episodi di violenza ma anche per evitare che le bottiglie possano trasformarsi in pericolose armi contundenti. Insomma, si vuole garantire il divertimento, e solo quello.