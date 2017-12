Capodanno senza botti nel Cilento, arrivano i divieti dei sindaci

Giovedì 28 Dicembre 2017, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 11:55

Botti vietati da Camerota a Vallo della Lucania. In seguito ad un’ordinanza dei primi cittadini capodanno senza fuochi di artificio nei centri cilentani. A Vallo della Lucania il sindaco Antonio Aloia ha stabilito il divieto per i fuochi d’artificio di categoria superiore a F2, ossia quelli a basso rischio, che non potranno essere esplosi all’aperto. L’ordinanza stabilisce il divieto di fare esplodere in spazi privati botti di categoria superiore a F2, che potrebbero creare danni anche in spazi pubblici.Infine è vietato l’utilizzo di qualunque tipologia di fuochi ai minori di 18 anni. Per i trasgressori sono previste sanzioni che possono variare da 51 a 500 euro.Divieti arrivano anche dal comune di Camerota: per tutto il periodo Natalizio è fatto divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette varie, su tutto il territorio comunale. Gli organi di polizia sono incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza e chiunque violi le disposizioni è soggetto alle sanzioni previste dal vigente codice della strada.