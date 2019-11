© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggredita una capotreno da un giovane viaggiatore che era senza biglietto. Ad indagare, ora, sono gli agenti della sezione salernitana della Polizia Ferroviaria per individuare l'aggressore. È accaduto nella stazione ferroviaria di Salerno dove. Inoltre non era la prima volta che lo stesso capotreno sorprendeva il ragazzo senza biglietto. A questo punto il giovane viaggiatore è stato invitato a scendere dal convoglio ma, appena messo piede sul binario, ha sferrato un pugno sul viso della capotreno (tanto da provocarle un trauma facciale) che nel frattempo aveva raggiunto il collega per la segnalazione del caso. E poi è scappato. Ora sono in corso le indagini, da parte della polizia ferroviaria, per l'individuazione del responsabile della vile aggressione.