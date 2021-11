Nocera, cappelle allagate al cimitero la denuncia delle famiglie

Cappelle allagate al cimitero di Nocera Inferiore. Il video diventa virale in rete, dopo che una cittadina lo ha divulgato attraverso i social. Un video di pochi secondi, dove si vede la gran quantità d'acqua presente all'interno di una cappella privata.

«Queste sono le condizioni del cimitero di Nocera inferiore - dice la cittadina - stamattina e ogni volta che piove si allaga tutto perché le pompe sono rotte e non tirano l'acqua. Non è possibile che i nostri cari devono stare in queste condizioni». Il video ha subito raccolto la condivisione di altri cittadini di Nocera Inferiore, che subiscono il medesimo disagio, specie per chi ha cari sepolti all'interno di quelle cappelle. Qualcuno ha sottolineato che il problema è legato all'assenza del sistema fognario e di averlo fatto presente all'amministrazione comunale, già in passato, senza però ottenere un miglioramento della situazione. E questa mattina il problema si è nuovamente ripresentato.