Sabato 4 Maggio 2019, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 12:07

ANGRI. Coltello e cappuccio, le uniche due cose che utilizzava per consumare due rapine, prima di essere individuato dai carabinieri e allontanato dalla Provincia di Salerno per volere del giudice. Ora la procura lo ha mandato sotto processo, con la richiesta di rito immediato. Schiaccianti gli elementi che lo riguardano, al punto da bypassare l'udienza preliminare. L'imputato, un 30enne di Nocera Inferiore, ma residente ad Angri, è accusato di una doppia rapina, consumata nel giro di appena un paio di settimane. Nel primo caso, il giovane fece irruzione nella farmacia Sparano, ad Angri. Era il 14 febbraio scorso. Armato solo di un coltello, lo puntò alla gola di una commessa, minacciando ripercussioni se non avesse consegnato i soldi contenuti della cassa. Il bottino fu di circa 700 euro. Il ragazzo aveva il volto coperto da un cappuccio. Nel secondo episodio, datato 6 marzo, le modalità del colpo furono le medesime di quelle precedenti. Con il volto coperto dal cappuccio e stringendo un coltello, il 30enne entrò in un negozio gestito da cinesi, "Max Casa", puntando alla cassiera, ma portando via in quel caso appena 100 euro. Le testimonianze delle due vittime, insieme ai video di sorveglianza, avevano poi permesso ai carabinieri di ricostruire l'identikit del rapinatore, finito denunciato a piede libero e allontanato dalla provincia di Salerno, con ordinanza del gip del tribunale di Nocera Inferiore. Ora il processo immediato, in virtù degli elementi raccolti nei suoi confronti.