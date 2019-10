Martedì 22 Ottobre 2019, 06:30

Un normale posto di blocco. Il carabiniere in servizio ferma un’auto con un extracomunitario a bordo insieme ad una donna. Lui scappa, il militare lo rincorre e spara due colpi in aria a scopo intimidatorio, ma nell’inseguimento cade sui binari e si ferisce ad un ginocchio. L’uomo si dà alla fuga. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando il centro di Cava de' Tirreni è diventato teatro di un cospicuo dispiegamento di forze dell’ordine. Una vera e propria caccia all’uomo, con i carabinieri diretti dal tenente Vincenzo Pessolano, coadiuvati dai colleghi di Nocera Inferiore e dall’elicottero dell’Arma che ha sorvolato il centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, il tenente Pessolano aveva organizzato un servizio di posti di blocco nei pressi della stazione ferroviaria. Ad un tratto uno dei due militari in servizio ferma un’auto. A bordo ci sono un marocchino ed una donna. L’uomo tenta subito la fuga. Il carabiniere lo insegue e spara due colpi di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. Nel corso dell’inseguimento, il militare cade, ferendosi ad un ginocchio. L’uomo continua la sua fuga verso l’autostrada. Non c’è tempo da perdere. Il centro viene pattugliato dalle gazzelle dei carabinieri di Nocera mentre l’elicottero dell’Arma sorvola la città. Si cerca tra via De Filippis ed i varchi che portano all’autostrada, ma dello straniero non c’è traccia.