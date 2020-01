Il vice brigadiere Vincenzo Santamaria 5 settembre del 2012 a Sala Consilina "con senso del dovere, spiccata umanità, generoso altruismo e sprezzo del pericolo, libero dal servizio e in abiti civili", entrò all’interno di un’abitazione invasa dalle fiamme e salvò le tre persone all’interno della casa. Per questo motivo il carabiniere lucano è stato premiato dal Ministro dell’Interno con una Benemerenza al merito civile con questa motivazione: "Con pronta determinazione, libero dal servizio, interveniva in soccorso di tre donne di cui una disabile, che si trovavano all’interno di una mansarda in cui si era sviluppato un incendio. Condotte in salvo le malcapitate, ritornava nell’appartamento e dopo aver chiuso il rubinetto del gas, con l’ausilio di un estintore conteneva le fiamme fino all’arrivo dei vigili del fuoco”. © RIPRODUZIONE RISERVATA