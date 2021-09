Arresti «organizzati» per accumulare ferie, cinque carabinieri nei guai a Montecorvino

Arresti organizzati per accumulare giorni di ferie anche a costo di favorire le illecite condotte degli spacciatori-confidenti. La Procura ha chiesto il giudizio per quattro carabinieri della stazione di Montecorvino Pugliano e uno di Bellizzi già in precedenza trasferiti in altra sede e raggiunti la primavera scorsa dalla misura interdittiva della sospensione dal servizio pubblico. Rivelazione di segreto d'ufficio, peculato e falso...

