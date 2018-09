Giovedì 20 Settembre 2018, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La compagnia dei Carabinieri di Sapri passa sotto la guida del nuovo comandante, il capitano Matteo Calcagnile. Succede a Michele Zitiello, che dopo tre anni nel Golfo di Policastro, da domani dirigerà la Compagnia di Genova Centro. “ Quella di Sapri è stata la prima compagnia che ho diretto – afferma Zitiello – la porterò nel cuore perché mi ha aiutato a crescere sia dal punto di vista professionale che nei rapporti con gli altri” . Calcagnile arriva dalla Compagnia di Gela dove per due anni ha diretto la sezione operativa e per un solo anno il nucleo operativo e radiomobile. Ha 28 anni è di Roma ma origini nel Salento. “ Lavorerò sulla scia del collega Zitiello – dice – e confido nella aiuto anche dei cittadini “. Da venerdì assumerà ufficialmente la guida dei 90 Carabinieri in servizio per la compagnia saprese.