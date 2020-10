Staffetta Milano-Salerno per portare aiuti ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Corrieri d'eccezione, i carabinieri della compagnia Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Castellari. L'iniziativa è del Comitato Comitato @maniuniteperpadova in collaborazione con l'associazione Davide il Drago- Ieri mattina l'ufficiale ha consegnato il pacco, partito da Milano, passato per Padova e benedetto a San Giovanni Rotondo, nelle mani del professore Rosario Pacifico, Primario del Reparto Pediatrico dell’Ospedale “D’Aragona” e del dottor. Vincenzo D’Amato – Direttore Generale. All'interno del pacco, il draghetto in ricordo di Davide, ora diventato un piccolo angelo, ci sono “smartphone” per far si che i piccoli, che purtroppo sono ricoverati, possano parlare con i loro familiari a casa. I cellulari, potranno essere usati per portare avanti i programmi della “Scuola in Ospedale” avviati da diversi anni dal Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione e offriranno, quindi, ai bimbi ospedalizzati la possibilità di continuare a seguire i programmi scolastici e di rimanere “connessi alla vita” anche durante la degenza con i propri compagni e insegnanti.

