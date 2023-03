Da Pontecagnano a Salerno per spacciare. I carabinieri del capoluogo hanno fermato in flagranza di spaccio, e quindi arrestato, Fabio Damiani, 28 anni. Il givoane è stato trovato in possesso di 680 grammi di cocaina. Ad un successivo controllo domiciliare i carabinieri del maggiore Antonio Corvino e del capitano Manlio Malaspina hanno trovato anche il materiale per il confezionamento.