I carabinieri della compagnia di Salerno donano il sangue. Tra ieri ed oggi quaranta sono stati i militari che si sono recati presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e raccogliere così l'appello dei medici alla donazione in crisi per l'emergenza Covid e che ha scoraggiato molti a recarsi presso il centro trasfusionale. Un'iniziativa che vuole essere da sprone per gli altri donatori di recarsi tranquillamente in ospedale senza alcun timore: «Ci siamo organizzati», ha spiegato il maggiore Adriano Castellani, comandante della compagnia salernitana, «e in due giorni abbiamo fatto la donazione del sangue, cosa che diventerà un appuntamento periodico per la compagnia dei carabinieri di Salerno anche a fine emergenza. Il bisogno di sangue, che non si può nè acquistare nè tantomeno produrre in laboratorio, non conosce battute d'arresto». I carabinieri della compagnia di Salerno, in questo periodo di emergenza Covid, oltre ai loro compiti istituzionali legati alla sicurezza e salvaguardia della legalità, sono stati impegnati in una serie di iniziative sociali in aiuto dei più svantaggiati come, ad esempio, la consegna dei personal computer tra alcune scuole salernitane e gli studenti residenti in vari comuni della provincia in modo da favorire la didattica a distanza. Ultimo aggiornamento: 19:16