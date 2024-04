Carabinieri morti nel Salernitano, è deceduto anche il pensionato alla guida della terza auto

Non c'è l'ha fatta Cosimo Filantropia, il pensionato di Campagna coinvolto nel tragico incidente sulla strada statale in cui hanno perso la vita i carabinieri pugliesi Francesco Pastore e Francesco Ferraro. Dopo una settimana di agonia, si è spento anche il 75enne che viaggiava a bordo della terza auto coinvolta nella carambola mortale tra un suv e la gazzella dell'Arma. L'uomo era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Battipaglia.

Sale, dunque, a tre morti il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto poco più di una settimana fa nel Salernitano. La 31enne alla guida del suv è risultata positiva ad alcol e cocaina ed ha precedenti per droga. La donna è formalmente indagata per omicidio stradale dalla Procura di Salerno, che coordina le indagini affidate alla polizia stradale di Eboli.