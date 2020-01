Proseguono i controlli dei Carabinieri di Salerno nei locali del capoluogo e della provincia, al fine di contrastare fenomeni di violenza in genere, di controllo della movida, con particolare riguardo a locali ove avviene la somministrazione di bevande alcoliche anche nei confronti di ragazzi minorenni. Nel quadro di tali attività di controllo, i tra le 19 e l'1.30, dell'altra notte, i carabinieri Salerno hanno proceduto al controllo di vari locali, tra cui pub e bar, identificando numerose persone, per la maggior parte adulti e anche alcuni minorenni. I controlli non hanno evidenziato particolari situazioni di criticità e proseguiranno costantemente al fine di garantire una sempre più crescente sicurezza ai cittadini. © RIPRODUZIONE RISERVATA