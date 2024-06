Un arresto ogni tre giorni nei primi cinque mesi dell'anno in applicazione della normativa sul Codice rosso: è uno dei dati forniti dal comando provinciale di Salerno dei Carabinieri alla vigilia del 210esimo annuale della fondazione dell'Arma, che sarà celebrato prima con una cerimonia interna in ricordo dei carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena e, poi, alle 19 con una cerimonia militare presso il lido del carabiniere. Da gennaio a maggio sono state 35.382 le chiamate (circa 290 al giorno) giunte al 112 per richieste di aiuto o d'intervento di vario tipo.

APPROFONDIMENTI Nocera Superiore, abusi su una bambina Sarno, violenza sessuale in auto Derubata ed aggredita

Sul piano della prevenzione sono stati eseguiti 55.121 servizi perlustrativi che hanno consentito di controllare 93.707 persone, 67.647 veicoli e 52.637 documenti. Alta l'attenzione posta per i reati predatori: 161 persone sono state segnalate per furto, di cui 24 in stato di arresto e 34 per rapina, di cui 13 arrestate. Sono state inoltre arrestate 2 persone per omicidio volontario. Cinque persone sono state segnalate per tentato omicidio (3 arrestate), 2 per associazione per delinquere, 34 per estorsione (7 arrestate), 28 per ricettazione (4 arrestate), 151 per truffe e frodi informatiche (un arresto), 475 per lesioni dolose, percosse e minacce (13 arrestate). Elevato anche il numero d'interventi per reati legati alla normativa «codice rosso». In cinque mesi sono state segnalate oltre 300 persone, in ben 107 casi sono state attivate proposte e misure di vigilanza a favore della vittima e sono stati tratti in arresto 50 soggetti (uno ogni tre giorni). Inoltre sono stati eseguiti 89 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa.

A tutela delle fasce deboli ed in particolare per le truffe agli anziani, sono state denunciate 11 persone, di cui 3 tratte in arresto. Quanto, poi, allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono state segnalate 108 persone, 41 delle quali sono state arrestate. I militari hanno, inoltre, sequestrato 4,5 chili di droga. Nei primi cinque mesi del 2024, infine, sono state comminate 4.222 sanzioni per violazioni al codice della strada: 40 persone sono state sorprese alla guida senza casco, 47 erano alla guida sotto influenza di alcol e 13 in stato di alterazione psicofisica.