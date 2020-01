Carambola di auto nella galleria Montepergola di Solofra lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Tre i veicoli rimasti coinvolti del sinistro. Una vettura si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite e trasferite agli ospedali di Avellino e di Solofra, una è stata ricoverata con prognosi riservata ma non corre pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. I caschi rossi oltre ai veicoli incidentati, hanno messo in sicurezza anche una lamiera di protezione della volta che era stata divelta. La galleria in direzione Salerno è stata chiusa al traffico. © RIPRODUZIONE RISERVATA