Pompe bianche e illeciti nell’erogazione del carburante: scattano nuovi controlli da parte della guardia di finanza di Salerno in collaborazione con l’agenzia delle dogane. Oggetto dei controlli, i distributori stradali di carburante per verificare la qualità del prodotto commercializzato e riscontrare l'eventuale utilizzo di additivi non consentiti dalla legge. E i risultati non sono mancati, i finanzieri hanno difatti proceduto al sequestro di tre serbatoi di carburante, della capacità di 10 mc cadauno e di 4 erogatori ad essi collegati nonché di 13.743 litri di gasolio e 315 litri di benzina, con contestuale denuncia alla Procura della Repubblica del rappresentante legale della società. L'accusa è di commercio di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate e di frode nell'esercizio del commercio. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria sarebbe stata riscontrata l'irregolare tenuta del registro di carico e scarico, una deficienza di carburante tipo benzina di 442 litri, nonché rilevata la mancata comunicazione dei prezzi praticati al competente Ministero delle Imprese e del made in Italy. Alcune sostanze che possono essere presenti nel carburante (impurità o additivi deliberati) possono interferire direttamente con i dispositivi di controllo delle emissioni, in alcuni casi, in modo permanente e questi devono essere controllati o eliminati.

Ma possono anche causare gusti ai motori delle vetture oltre che truffa ai consumatori che si trovano a pagare il carburante contaminato al prezzo di mercato. Per questo motivo i controlli si intensificano anche alla luce di alcune denunce presentate dagli automobilisti.