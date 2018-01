Mercoledì 24 Gennaio 2018, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 12:13

Pasquale Aliberti deve andare in carcere. I giudici della corte di Cassazione hanno respinto il ricorso contro l’ordinanza bis del Tribunale del Riesame di Salerno che - l’anno scorso - ha accolto l’istanza della Procura antimafia della misura cautelare in carcere nei confronti dell’ex sindaco di Scafati.Aliberti è accusato di violazione della legge elettorale con l’aggravante del metodo mafioso (in occasione delle elezioni amministrative 2013) e voto di scambio politico-mafioso per le regionali 2015.