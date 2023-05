Salerno, detenuto ingoia due chiodi: la denuncia del Sappe

«Ancora due gravi eventi critici nel carcere di Salerno». A renderlo noto è il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. «Nella giornata di ieri, due extracomunitari, ubicati al Transito, che già erano stati allontanati dalla prima sezione, si sono barricati in cella, mettendo le brande dietro all'inferriata e non permettendo l'apertura», ha spiegato il segretario generale Donato Capece. «Sempre al Transito, un altro detenuto ha ingerito due chiodi ed è stato inviato al pronto soccorso del vicino ospedale». Per il Sappe «la situazione è sempre più critica a causa di una popolazione detenuta refrattaria al rispetto delle regole, abituata da anni alla consapevolezza che tutto gli è dovuto. Chiediamo l'immediata applicazione dell'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato».