Detenuto trovato in possesso di droga e telefonini cellulari: a scoprirlo sono stati gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Salerno Fuorni dopo che il detenuto, nel pomeriggio, aveva avuto un colloquio con la madre e la sorella. Prima di rientrare in cella, infatti, l'uomo è stato perquisito e nelle parti intime gli hanno trovato alcuni grammi di cocaina ed hashish, quattro telefoni di cui due smartphone, sei cavetti con porta usb e sei piercing in metallo bianco. Il detenuto è stato così denunciato.

Sulla vicenda è intevenuto il segretario del Sappe per la Campania, Emilio Fattorello, che ha espresso «vivo apprezzamento per la professionalità dimostrata dai poliziotti in servizio presso il carcere salernitano sempre in prima linea nel contrastare le attività illecite e la diffusione della droga». Sono ormai svariati i tentativi di occultare droga e telefonini nel tentativo di introdurli poi nelle carceri e solo la professionalità della polizia penitentaria evita che tutti questi tentativi vadano in porto.

