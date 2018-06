Domenica 3 Giugno 2018, 13:56

Ancora violenza e sangue. Nella giornata della Festa della Repubblica un detenuto di origini marocchine ubicato nella Prima Sezione del carcere di Salerno è stato aggredito con ferocia e pestato a sangue dai compagni di stanza, sembrerebbe per vecchi rancori sorti in una precedente detenzione dell'africano.Il tempestivo intervento dei poliziotti evitato il peggio: la vittima è stata ricoverata al pronto soccorso di Salerno per le gravi ferite riportate alla testa e al torace.