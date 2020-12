Un polipo al colon le aveva causato una grave anemia che aveva mandato il suo cuore, già stressato da una cardiopatia e da due valvole meccaniche mitrale ed aortica, in sofferenza. Per Amalia Nava, 65 anni, di Portici, le condizioni di salute, lo scorso settembre erano davvero molto gravi. Ma, nonostante l'emergenza Covid, la donna è stata sottoposta ad un lavoro di equipe all'Umberto I di Nocera Inferiore che le ha salvato la vita.

«È una bella storia di buona sanità in un momento critico - racconta il marito Roberto Arpaia - e vale la pena raccontarla perché ci sono medici che non si arrendono e lavorano nonostante mille difficoltà». Le vicissitudini sanitarie della donna iniziano ad agosto quando, assieme al marito, è costretta a rientrare a casa dalle vacanze. Amalia, difatti, aveva sintomi di stanchezza ed inappetenza tant'è che, sempre in Calabria, si era sottoposta a degli esami di laboratorio. Esami che non erano usciti buoni evidenziando una forte anemia e presenza di sangue nelle feci. «Decidemmo di rientrare a casa - racconta il marito - ma durante il viaggio un caro amico medico, il dottor Pino Lubrano, ci convinse ad uscire a Nocera Inferiore, dove lui in passato aveva prestato servizio, e a recarci al pronto soccorso che nel frattempo lui stesso aveva allertato». Una volta in ospedale la signora venne sottoposta ai primi accertamenti e ricoverata nel reparto di Gastroenterologia diretto dal dottor Antonio Cuomo. «Mia moglie - prosegue Arpaia - è stata ricoverata per alcuni giorni: la colonscopia rivelò un polipo al colon, ci proposero il trasferimento presso l'ospedale di Pagani perché a Nocera alcune sale operatorie erano chiuse ma noi preferimmo tornare a casa perché l'intervento, a rischio zero in pazienti normali, in un soggetto con diverse e gravi patologie come quelle di mia moglie, poteva essere rischioso».

Una volta a casa il quadro clinico della 65enne peggiorò tanto che fu sottoposta, dietro consiglio medico, a delle trasfusioni. «Quando ci siamo resi conto che la situazione era ingestibile - prosegue il marito - siamo ritornati a Nocera Inferiore nel reparto del dottor Cuomo, Gastroenterologia. Nel frattempo la grave anemia causò sofferenze al cuore, costringendo i sanitari a trasferirla in Terapia Intensiva, con la dottoressa Cappuccio, nel reparto di Cardiologia diretto dal dottor Antonello D'Andrea». Complicanze su complicanze, la signora venne classificata «paziente a rischio»: appena fu in condizione di respirare autonomamente venne sottoposta ad una coronarografìa che evidenziò l'occlusione del tronco comune delle coronarie al 90%. «Da quel momento - prosegue il marito - noi familiari abbiamo passato giorni terribili con l'incubo che non sarebbe mai più tornata a casa se non da morta. Il dottor D'Andrea, insieme al responsabile dell'Utic, dottor Alfonso Desiderio, al direttore del reparto di Gastroenterologia, Antonio Cuomo, e al primario del Reparto Rianimazione e Anestesia, dottor Manzi, studiarono però il caso: mia moglie fu così sottoposta prima all'intervento al colon che il dottor Cuomo portò a termine con successo. Il 5 ottobre a quello di angioplastica al tronco comune dove le fu impiantato uno Stent, anche qui con ottimi risultati. L'8 ottobre mia moglie è stata dimessa. In questo brutto periodo dove si parla di malasanità non posso non esprimere un ringraziamento a tutta l'equipe per la loro professionalità. Ho voluto attendere qualche settimana, prima di raccontare la sua storia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA