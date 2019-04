Sabato 6 Aprile 2019, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 13:26

Sequestri per tre studi dentistici tra Angri, Cava de' Tirreni e Salerno. L'attività è stata condotta dai carabinieri del Nas di Salerno nell'ambito di un servizio di controllo che ha interessato l'intero territorio provinciale. Nel corso delle ispezioni i militari hanno appurato che i tre ambulatori odontoiatrici erogavano prestazioni sanitarie servendosi di strutture non idonee, carenti delle autorizzazioni necessarie, dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa di settore. Nell’ambito della sicurezza alimentare i carabinieri del Nas, coordinati dal maggiore Vincenzo Ferrara, dopo aver controllato ristoranti, panifici, pasticcerie, macellerie e bar in tutto l'Agro sarnese nocerino, hanno inoltre sequestrato alimenti non tracciati in un ristorante-pizzeria e in una pasticceria di Pagani.