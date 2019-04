Domenica 7 Aprile 2019, 14:21

NOCERA INFERIORE. «Spero che non si perda l’entusiasmo e la freschezza per questo momento importante. Il problema sono le condizioni in cui i colleghi lavoreranno». Così ha salutato l'arrivo dei nuovi magistrati il procuratore capo di Nocera Inferiore, Antonio Centore, per l'arrivo di quattro nuovi magistrati, due in forza alla procura e due al tribunale civile. Il giuramento è avvenuto dinanzi al presidente della sezione collegiale Franco Russo Guarro. Sottolineate, anche in quell'occasione, le difficoltà lavorative del tribunale di via Falcone a causa di vuoti di organico gravi e protratti. «E’ importante il ricambio generazionale - ha detto Centore - ma di certo i colleghi non avranno il giusto supporto di personale di polizia giudiziaria. Purtroppo, e dico purtroppo, questa è la nostra realtà. L’ambiente ha le sue condizioni, e qui abbiamo delle carenze» . «Il ricambio è stato continuo e anche l’ampliamento dell’organico - ha riferito ancora Centore - sempre sotto i numeri previsti, e sempre alle prese con una mancanza costante di personale di polizia giudiziaria». I tre nuovi giudici sono Federica Lo Conte, nelle vesti di sostituto procuratore, Pasquale Velleca, arrivato dagli uffici di Napoli e assegnato alla sezione civile del tribunale, e Gianluca Di Filippo, proveniente dalla Corte d’Appello di Salerno, anche lui in forza alla sezione civile del Tribunale nocerino. Sempre per la procura, è previsto anche l'arrivo di un quarto magistrato, in funzioni di sostituto procuratore, nei prossimi mesi.