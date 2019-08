Sabato 3 Agosto 2019, 17:37

Ieri mattina militari del Nucleo antisofisticazione, comando di Salerno, sono stati nel borgo antico di Agropoli per verificare che le attività della zona fossero in regola e rispettassero le attuali normative relative in particolare alla conservazione degli alimenti.Durante l’attività di controllo i carabinieri hanno individuato irregolarità all’interno di uno dei ristoranti. In particolare sono state contestate carenze igieniche nell’attività, su un’area di circa 300 metri.Per questo il ristorante è stato chiuso; per i titolari è scattata anche una sanzione amministrativa. Il controllo da parte del Nucleo carabinieri per la tutela della salute è avvenuto in un periodo in cui i locali del centro storico di Agropoli sono affollatissimi per la presenza di migliaia di turisti che si recano in visita al borgo.