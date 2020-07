LEGGI ANCHE

Poche ore fa la conferma: terzo nido di Caretta Caretta a Pollica-Acciaroli, quindicesimo nido nel Cilento (16 totali in provincia di Salerno). Ad annunciarlo il sindaco,: «Confermato il terzo nido di Caretta Caretta sulla spiaggia grande di Acciaroli. L’attenzione e la sensibilità nella pulizia dell’arenile ci hanno consentito di salvaguardare il terzo nido di tartarughe! Grazie a Beniamino per aver ascoltato l’invito a fare tutte le attività con grande attenzione. Il lockdown ha regalato una stagione straordinaria alla natura e soprattutto alle tartarughe, si sono date molto da fare nelle limpide acque del nostro mare».Nelle ore precedenti un altro nido era stato confermato a Pisciotta, mentre si attende la conferma per alcune tracce rinvenute a Camerota.