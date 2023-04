Salerno, bando per il voucher caregiver familiare: ecco come presentare la domanda

Voucher di 750 euro per i caregiver di familiari di persone con disabilità. Lo annuncia dal proprio profilo facebook l'assessore comunale Paola De Roberto che riporta la delibera regionale che ha approvato un voucher di 750 euro ai caregiver familiari di persone con disabilità grave o gravissima.



Sono destinatari del contributo i caregiver familiari di persone che sono state riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, valutate come disabili gravissimi o gravi, a seguito di valutazione integrata, UVI. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: a mano all’- nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00; a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it specificando nell’oggetto “Domanda voucher caregiver anno 2023”. Non sono ammissibili domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nell’avviso. Termine per la presentazione delle domande 28 aprile.