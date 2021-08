Carlo Avvisati porta a Sicignano «A vita nova» di Dante tradotta

Carlo Avvisati legge il napoletano Dante Alighieri nella Sala della Cavallerizza del Castello Giusso, a Sicignano degli Alburni. Con il suo libro 'A vita nova che Avvisati, ha tradotto in napoletano, racconta pezzi di vita nell'anno in cui si ricorda il Sommo Poeta. Ed esce fuori tutta l'anima dell'opera che sembra avere una straordinaria e nuova potenza narrativa. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, presente il sindaco, Giacomo Orco, è stato fortemente voluto dalla professoressa Francesca Troisi, che ha sollecitato l'autore, insieme alle letture, in italiano e in napoletano, di alcuni brani del libro presentato nel maniero alburnino.