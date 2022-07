Carmine Crisci, 50 anni nel segno dei motori

Diceva il grande Enzo Ferrari: «Sono i sogni a far vivere l’uomo. Il destino è in buona parte nelle nostre mani, sempre che sappiamo chiaramente quel che vogliamo e siamo decisi ad ottenerlo». Questa la filosofia concettuale che Carmine Crisci, in questi giorni (29 luglio) festeggia i suoi primi cinquant’anni, ha seguito nel corso della sua esistenza quotidiana e del suo percorso sportivo-agonistico.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Zio Francesco, 104 anni di buon vino e buona salute IL WELFARE Terzo settore, a Contursi Terme tre giorni per rilanciare... GLI EVENTI “A Prescindere”, il festival di Camerota torna con la...

Da sempre appassionato di automobili - ha posseduto le Ferrari 348, 355, 369 e 512 e le Porsche Boxster, 993 e 996 - e di moto - Honda CBR, Yamaha TDM, M1 e Ducati Panigale - con una carriera da pilota prima ed esperto di meccanica ed elettronica dopo, rappresenta un esempio e una figura di rilievo nella comunità salernitana per dedizione, sacrificio e altruismo verso gli altri, seguendo, soprattutto, un cammino di fede nel segno della sua devozione per la Madonna di Pompei. Un creativo capace di dare concretezza alla teorizzazione delle idee, sempre in una traccia di passionalità, innovazione, rispetto della tradizione e sperimentazione.