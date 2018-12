Martedì 11 Dicembre 2018, 19:39

Ancora in azone il killer dei gatti a Battipaglia. Pochi minuti fa in un vicolo di via Pastore sono stati rinvenuti altri pezzi di carne presumibilmente avvelenata come quelli ritrovati in parecchi quartieri di Battipaglia e che hanno ucciso numerosi gatti. In pratica il killer dei gatti sarebbe tornato in azione oggi pomeriggio e ancora una volta sono state allertate le forze dell'ordine dai passanti. La polizia municipale sta effettuando controlli in tutta la città e carcasse di gatti sono state prelevate dai veterinari dell'Asl per effettuare l'autopsia come pure sono stati prelevati gli involucri conteneti carne, monetine e chiodi che hanno ucciso i gatti e i cani. “Non capiamo come si possa solo pensare che questa amministrazione - hadetto il primo cittadino di Battipaglia, Cecilia Francese - sia rimasta indifferente di fronte ad una vicenda di una tale gravità. Questa amministrazione nell’interesse delle indagini che si stanno svolgendo in stretta collaborazione con la polizia municipale non può rivelare dettagli di un'operazione che è coperta dal segreto istruttorio. Ci è stato, inoltre, consigliato dalle autorità competenti di non pubblicizzare quella che potrebbe essere l’opera di una persona in cerca di visibilità. Cerchiamo di assicurare il colpevole alla giustizia piuttosto che fare di questo dramma per la nostra comunità un momento di sterile visibilità. Le indagini proseguono e sono già stati analizzati da parte dell’Asl i bocconi avvelenati. Le zone sono monitorate costantemente. Siamo certi che in breve tempo assicureremo il colpevole alla giustizia”.