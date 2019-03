Sabato 30 Marzo 2019, 17:57

«Buonasera, io sto scrivendo a tutti i miei contatti per avvertire di una cosa gravissima di cui sono stato informato da mio cugino che lavora al ministero della sanità. I giornali non ne parlano, i politici non ne parlano, è una vergogna diffondete, condividete. C’è un batterio nuovo probabilmente proveniente, anzi sicuramente, dall’estero che sostanzialmente ha infettato le partite di carne di maiale in tutti supermercati italiani. A Salerno ci sono già 10 casi e nessuno ne parla. Per favore condividete questo messaggio. Grazie». È questo l’ultima fake news che sta girando in queste ore nelle chat di Facebook. Molte le persone che hanno creduto alla falsa notizia facendo girare un messaggio audio che contiene notizie completamente false. Qualcuno si è già allarmato e ha chiesto ai propri contatti di non comprare carne di maiale infetta. Ma la notizia, ovviamente, è priva di fondamento e non trova riscontro alcuno.