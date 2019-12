Circa 19 tonnellate di carne in scatola e 77 chili di porchetta sono state sottoposte a sequestro, dalla Polizia Stradale di Sala Consilina al termine di un controllo a due tir in transito sulla A2 del Mediterraneo. Lo riporta Radio Alfa.



Gli agenti coadiuvati dal servizio Veterinario dell’Asl Salerno hanno sequestrato la merce e denunciato uno degli autotrasportatori. È stato accertato il cattivo stato di conservazione di 77 kg di porchetta mentre le scatolette di carne riportavano un’etichettatura non conforme alla legge. © RIPRODUZIONE RISERVATA