Carnevale imbiancato nel Vallo di Diano: lo spettacolo della Certosa sotto la neve

Giornata di neve sul Vallo di Diano. Già da questa mattina i primi fiocchi, che sono diventati molto più importanti nel corso del pomeriggio fino a imbiancare diversi comuni del comprensorio regalando suggestive immagini e meravigliosi scorci e per fortuna, finora, alcun disagio. La Certosa di San Lorenzo a Padula, come immortalato dal Padula Sistema Museo, è l'esempio dello spettacolare di come la neve possa donare a un monumento importante come la Certosa ancora più fascino.