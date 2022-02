Caro bollette, a Castellabate si spengono per protesta le luci del castello

Si spengono nel paese di Benvenuti al Sud, per protesta contro il caro bollette, le luci del castello, a Castellabate capoluogo. L'iniziativa è del Comune che ha aderito alla protesta simbolica lanciata dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, contro il caro bollette. Le luci del castello si spegneranno stasera dalle ore 20:00 alle ore 21:00. «Abbiamo deciso di aderire simbolicamente a questa protesta insieme agli altri Comuni Italiani per dare un segnale forte al Governo. Il caro bollette, purtroppo, riguarda non solo i cittadini, ma anche noi enti locali, strutture preposte ad erogare servizi pubblici alla cittadinanza» commenta il sindaco, Marco Rizzo. E poi conclude: «La prestazione di questi ultimi potrebbe venir compromessa e, di conseguenza, il perfetto funzionamento della macchina amministrativa ne risentirebbe. Pertanto, deve essere unanime e forte il messaggio di protesta lanciato da noi Sindaci a garanzia e tutela dell’intera macchina amministrativa di cui siamo a capo e della cittadinanza che rappresentiamo».

