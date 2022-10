Caro-mensa, il Tar dice sì al pasto portato da casa «Vittoria per noi genitori»

Arriva dalla Lombardia il supporto alla protesta delle circa mille famiglie di Salerno impegnate nella lotta contro il caro mensa deciso dal Comune di Salerno. Una ordinanza cautelare della Terza sezione del Tar di Milano sospende il diniego della preside di un Istituto comprensivo milanese al pasto domestico. Spalancate le porte, quindi, al classico panino da casa o al pasto preparato dalla mamma per ovviare al rincaro delle tariffe delle mense. Il provvedimento del giudice amministrativo arriva dopo il ricorso presentato da una famiglia di Milano impegnata nel movimento nazionale che vede anche mille genitori di Salerno in campo contro il rincaro della refezione scolastica. Il pasto domestico è possibile - scrive il giudice milanese - se è contemplato nel Regolamento d’istituto. Il pasto da casa, quindi, è da autorizzare «considerato che l’articolo 2 del regolamento approvato dall’istituto scolastico introduce l’autorefezione a regime, ossia indipendentemente dal perdurare dell’emergenza da Covid 19».

IL PUNTO

L’ordinanza cautelare funge da apripista per tanti genitori di Salerno che si sono visti vietare dai presidi il pasto casalingo. I genitori di Milano avevano fatto ricorso al Tar per affermare il diritto dei propri figli «ad essere ammessi a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire agli stessi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa». Stesse motivazioni dei genitori salernitani, quindi. E tra i genitori si registra l’esultanza sui social e nelle chat d’istituto di Salerno. «Il provvedimento rafforza ancora di più le nostre esigenze e fa capire ad alcuni genitori che non sono soli e che questa protesta è supportata in tutta Italia. Non siamo soli», dichiara Michele Sarrubbo, portavoce dei genitori in lotta. «Nel mentre che nella nostra città alcuni presidi insistono col dire che la pratica del “pasto domestico” non è consentita - aggiunge Sarrubbo - in Lombardia il Tar non solo dichiara ammissibile il pasto domestico ma addirittura condanna il Miur alla refusione delle spese legali». Una svolta. E si apprende che già in due scuole del capoluogo i presidi hanno chiesto un confronto con i genitori degli alunni proprio per decidere le sorti della istanza di pasto domestico.

LA TESTIMONIANZA



Intanto sui social monta la protesta. Nel gruppo social “Caro mensa Salerno” la signora Teresa, madre di due figli, rende noto che «dopo 27 giorni (scolastici) dall’inizio della mensa... per due figli non iscritti al servizio di refezione scolastica, ho risparmiato 321,30 euro; le mie figlie hanno mangiato tutti i giorni pasto domestico ritornando a casa sazie e contente; il Comune di Salerno non ha incassato €321,30». Poi l’appello: «Moltiplichiamo per tutti i pasti mai attivati, solo così possiamo far sentire il nostro disappunto». Tutto nasce dal rincaro dei pasti deciso dall’amministrazione comunale a fronte delle misure dettate dal Decreto salva Comuni. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi, la quinta fascia reddituale superiore ai 24mila euro pagherà per 20 pasti fino a 119 euro, ovvero 5,95 euro a pasto; per 20 pasti la quarta fascia reddituale spenderà 90 euro, ovvero 4,50 euro a pasto; mentre la terza fascia reddituale (tra i 9mila euro e i 15mila euro annui) spenderà 62 euro per venti pasti, ovvero 3,10 euro a pasto. La seconda fascia di reddito invece sborserà 38 euro per 20 pasti. Pasti gratis (solo 5 euro una tantum) per le fasce più deboli con meno di 6mila euro di reddito annuo. E sulla protesta dei genitori pende anche un esposto al Garante dell’Infanzia. «In alcune circostanze - si legge nell’esposto dei genitori al Garante - in particolare, i genitori sono stati invitati ad andare a prendere i propri figli nell’orario di mensa perchè pur avendo i bambini il pasto domestico non veniva consentito loro di consumarlo». I genitori chiedono all’autorità garante «di intervenire nei confronti dei responsabili del malessere e dello stato di digiuno dei bambini». Dito puntato anche contro il caro mensa del capoluogo che ha reso difficile la gestione del bilancio familiare.