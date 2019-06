CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

Sono state necessarie due telefonate di riscontro con il presunto mittente di due e-mail per sventare un tentativo di phishing attraverso cui qualche pirata informatico ha provato a trafugare i dati della carta di credito di una 27enne salernitana, praticante avvocato. Si tratta di un trucchetto criminale messo in atto da qualcuno che sotto mentite spoglie, cerca di raggirare ignare vittime invitandole a cliccare su un link che conduce a siti quasi identici a quelli degli istituti di credito. «Avete un problema sulla vostra fatturazione», è l'oggetto dell'e-mail ricevuta il 3 giugno scorso dalla donna. «Gentile cliente, abbiamo incontrato un problema di fatturazione. Questo tipo di errori di solito indica che la carta di credito è scaduta o il vostro indirizzo di fatturazione non è valido. Clicca sul link per aggiornare le tue informazioni».