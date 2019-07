Domenica 21 Luglio 2019, 12:27

NOCERA INFERIORE - Sarà processato per omissione di atti d'ufficio e falso un dipendente dell'ufficio Unep del Tribunale di Nocera Inferiore, di 55 anni, messo notificatore finito sotto accusa a seguito di un'indagine della procura locale. L'imputata risponde - stando agli elementi raccolti - di rifiuto di atti d'ufficio, perchè in qualità di ufficiale giudiziario in servizio presso il tribunale, incaricata di procedere a pignoramento mobiliare in danno di una società di assicurazioni, un'agenzia di Cava de' Tirreni, per la somma di 3.400 euro, avrebbe indebitamente rifiutato di svolgere l'atto del suo ufficio. Una volta recatasi presso la sede dell'agenzia, infatti, nonostante all'interno del locale fossero presenti beni pignorabili, quali computer e mobili, riportò una circostanza differente sulle carte. L'ufficiale è infatti accusato di falso, perché scrisse di non aver reperito beni da poter sottoporre alla procedura di pignoramento.Era il 26 gennaio 2016. L'atto avrebbe concluso la procedura esecutiva, con la denuncia poi sporta dalla parte offesa, beneficiaria del pignoramento. Per ragioni non individuate dall'attività investigativa, la donna non eesguì quanto previsto dal suo incarico di pubblico ufficiale, facendo cadere nel vuoto l'esecuzione disposta dal tribunale, con la rivalsa sui beni seguita alla procedura per rendere esigibile il risarcimento all'esito di una controversia o di una causa. La donna è stata rinviata a giudizio dopo l'udienza preliminare celebrata dal gup, che ha fissato l'inizio del dibattimento per il prossimo 12 dicembre. In quella sede, l'imputata dovrà spiegare le sue ragioni.