Ultimo aggiornamento: 06:37

Rinnovo delle carte di identità elettroniche, la commissione disciplinare sospende per cinque giorni l'ufficiale d'anagrafe di Angri . Il provvedimento è arrivato dopo che il collegio dei revisori dei conti ha accertato mancati incassi per 9mila euro da ottobre a febbraio. A marzo invece è stato sospeso per sei mesi senza stipendio l'addetto al rinnovo dei documenti, denunciato alla locale stazione dei carabinieri dall'. Il provvedimento della commissione non ha però considerato, che le attività di monitoraggio degli incassi, competono ai settori ragioneria e affari generali del Comune.Una situazione complessa sulla quale non si è riusciti a fare ancora chiarezza. Diversi impiegati si sono alternati alle attività di rinnovo delle carte di identità, ma finora non è stato individuato il responsabile dell'ammanco che potrebbe rimanere impunito. Mentre la vicenda si trasferisce in sede penale. Intanto col trasferimento dell'ex agente contabile ad altro ufficio, il commissario Valeri ha deciso di nominare al servizio elettorale un ex impiegato del comune di Sant'Antonio Abate, come collaboratore esterno per un anno. L'incarico a titolo gratuito prevede il rimborso spese di 500 euro mensili.